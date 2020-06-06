На Киевщине мужчина пытался продать 30 кг ртути (Фото)

Новости Украины:На Киевщине мужчина пытался сбывать высокотоксичное химическое вещество.

На Киевщине задержали и объявили о подозрении мужчине, который пытался продать высокотоксичное химическое вещество — ртуть металлическую.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

“Правоохранители провели оперативные закупки и изъяли почти 30 кг ртути, по ценам „черного рынка“ стоимость которой составляет более 45 тысяч гривен. Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили высушенное вещество зеленого цвета — конопли”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятое направлено на экспертизу. Транспортное средство, на котором злоумышленник перевозил ядовитое вещество, тоже изъято и помещено на площадку временного содержания.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.