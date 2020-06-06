Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: В мире зафиксировали уже более 400 тысяч смертей
Пандемия COVID-19: В мире зафиксировали уже более 400 тысяч смертей
Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень
Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень
Динамо-Брест уничтожило Минск: у Милевского ассисты, у Нойока гол
Динамо-Брест уничтожило Минск: у Милевского ассисты, у Нойока гол
Звезды скандального сериала "Великая" снялись в нежной фотосессии (Фото)
Эль Фаннинг и Николас Холт снялись в весенней фотосессии

На Киевщине мужчина пытался продать 30 кг ртути (Фото)

На Киевщине мужчина пытался продать 30 кг ртути (Фото)
23:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины:На Киевщине мужчина пытался сбывать высокотоксичное химическое вещество.

На Киевщине задержали и объявили о подозрении мужчине, который пытался продать высокотоксичное химическое вещество — ртуть металлическую.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

“Правоохранители провели оперативные закупки и изъяли почти 30 кг ртути, по ценам „черного рынка“ стоимость которой составляет более 45 тысяч гривен. Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили высушенное вещество зеленого цвета — конопли”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятое направлено на экспертизу. Транспортное средство, на котором злоумышленник перевозил ядовитое вещество, тоже изъято и помещено на площадку временного содержания.

На Одесчине задержали мужчину по подозрению в похищении человека

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Ртуть, Киевщина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
03 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
04 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
05 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Волыни и Донетчине усилили ограничительные меры
На Волыни и Донетчине усилили ограничительные меры
В Херсонской области официально открыли летний туристический сезон
В Херсонской области официально открыли летний туристический сезон
На Киевщине мужчина пытался продать 30 кг ртути (Фото)
На Киевщине мужчина пытался продать 30 кг ртути (Фото)
Святая Троица 2020: главные традиции и народные приметы
Святая Троица 2020: главные традиции и народные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь