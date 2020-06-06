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В столице девочку засыпало кучей песка (Фото и видео)

В столице девочку засыпало кучей песка (Фото и видео)
23:53 Сб, 6 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Девочка провела под горой песка 2 минуты и чудом выжила.

В районе столичной Оболонской набережной девочку засыпало кучей песка, спасти ее удалось чудом.

Об этом в Facebook сообщила ведущая телеканала ДОМ Дарья Вершиленко.

«Сидим на Оболонской набережной. Дети роют траншею. Тут крик. Девочка лет 10 провалилась. Три мужчины кинулись рыть песок. Минута. Смотрю ребята тянут за ногу девочку. Говорят, думали уже все. Достали синюю, но дышащую!!!», - говорится в сообщении.

По словам Вершиленко, это случилось на центральном пляже, напротив церкви. Ребенок провел под горой песка 2 минуты и выжил чудом. Вскоре на место прибыли полицейские и медики.

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Телеведущая также разместила видео с комментариями очевидцев.

«Надеюсь, завтра кучи песка не будет», - написала Вершиленко, обращаясь к Оболонской райгосадминистрации.

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Киев, Ребенок, Столица, Песок.
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