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На Виннитчине в парке нашли более 600 боеприпасов времен Второй мировой

На Виннитчине в парке нашли более 600 боеприпасов времен Второй мировой
02:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Во время обследования территории парка пиротехники нашли 628 единиц взрывоопасных предметов.

В Винницкой области во время обследования территории парковой зоны обнаружено и изъято более 600 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"6 июня в селе Спичинцы Погребищенского района в парковой зоне было обнаружено ВОП времен Второй мировой войны в количестве около 300 единиц. При обследовании территории, пиротехническим подразделением в итоге обнаружено и изъято 628 единиц ВОП АС-45 - 414 ед., АС-76 - 213 ед., ММ-82 - 1 ед. времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Напоминаем, во Львове на ул. Землеробний, 6, возле частного дома, обнаружено 75 мм артснаряд времен Второй мировой войны.

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Парк, Мина, ГСЧС, Виннитчина.
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