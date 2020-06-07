ООС: боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов под Луганским

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиция боевиками.

Российские оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов силы ООС в районе Луганского.

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье представитель МОУ Михаил Шаравара.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении. Сразу после полуночи, в течение 20 минут, противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Луганского. Прицельным огнем наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.