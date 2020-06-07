В Украине третий день подряд снижается число зараженных коронавирусом

Новости Украины:В Украине выявили 26 999 случаев коронавируса, за сутки - 485.

По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 485 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

По состоянию на утро 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки 485 новых случаев.

Зафиксировано 11 новых летальных случаев. Выздоровели за сутки 242 человека.

На данный момент коронавирус обнаружен:

в Винницкой области — 20 новых случаев заболевания, всего — 1136;

в Волынской области — 29 случаев, всего 1052;

в Днепропетровской области — 6 новых случаев, всего — 971;

в Донецкой области 28 новых случаев, всего — 231;

в Житомирской области — 11 новых случаев, всего — 881;

в Закарпатской области — 21 новый случай, всего — 1322;

в Запорожской области — 7 новых случаев, всего — 495;

в Ивано-Франковской области — 29 новых случаев, всего — 562;

в Киеве — 43 новых случая, всего — 3418;

в Киевской области — 36 новых случаев, всего — 1784;

в Кировоградской области — 7 новых случаев, всего — 553;

в Луганской области — 2 новых случая, всего — 54;

во Львовской области — 68 новых случаев, всего — 2121;

в Николаевской области — 2 новых случая, всего — 309;

в Одесской области — 10 человек новых случаев, всего — 996;

в Полтавской области — 1 новый случай, всего — 274;

в Ровенской области — 32 новых случая заболевания, всего — 2046;

в Сумской области — 1 новый случай, всего — 193;

в Тернопольской области — 20 новых случая, всего — 1275;

в Харьковской области — 29 новых случаев, всего — 1251;

в Херсонской области — новых случаев заболевания не было, всего заразились — 179;

в Хмельницкой области — 9 новых случаев заболевания, всего — 518;

в Черкасской области — 12 новых случаев, всего — 460;

в Черновицкой области -54 новых случая, всего — 3639;

в Черниговской области 22 новых случая, всего — 279.

В общем выздоровели 12 054 человек, болеет COVID-19 - 14 157 человека.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 68, Черновицкой области - 54 и г. Киев - 43.