Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Житомире от COVID-19 умер первый человек.

В Житомире от COVID-19 умер первый человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в Facebook.

"Первая смерть от коронавируса в Житомире. С 24 мая 69-летняя жительница Житомира была госпитализирована в инфекционное отделение Больницы №1. Болезнь протекала тяжело. Женщина была на аппарате ИВЛ с 27 по 31 мая, было много сопутствующих заболеваний", - написал Сухомлин.

По его словам, врачи боролись за ее жизнь, но поздно вечером 5 июня она умерла.

"На данный момент в больнице с диагнозом COVID-19 находятся 22 человека, плюс 6 подозрений", - добавил мэр.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано почти 27 тыс. случаев COVID-19, из них 788 - летальные.