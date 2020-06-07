МВД: на улицы Харькова возвращается велопатруль

Новости Украины:На Харьковщине с пятницы в пешеходных зонах, зонах отдыха, скверах и парках несут службу экипажи велопатруля.

В Харькове с пятницы в пешеходных зонах, зонах отдыха, скверах и парках несут службу экипажи велопатруля.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"С пятницы в пешеходных зонах, зонах отдыха, скверах и парках Харькова несут службу экипажи велопатруля", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что велопатрули, как и раньше, будут проводить превентивную работу с гражданами, выявлять нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности.

Как сообщалось, в Черновицкой области для обеспечения общественной безопасности и порядка во время богослужений по случаю Святой Троицы задействовали 550 полицейских.