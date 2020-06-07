Скачать
Воскресенье, 07.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
ООС: боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов под Луганским
ООС: боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов под Луганским
Джошуа получил травму и выбыл на месяц
Джошуа получил травму и выбыл на месяц
Певица Ирина Федишин поздравила поклонников с праздником (Фото)
Певица Ирина Федишин поздравила поклонников с праздником (Фото)

На Одесчине во дворе дома взорвалась граната

На Одесчине во дворе дома взорвалась граната
15:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Одесской области ночью во дворе частного дома произошел взрыв.

В поселке Таирово Одесской области ночью во дворе частного дома произошел взрыв.

Об этом сообщает полиция в Одесской области.

Так, сегодня ночью в полицию поступило сообщение от жителя поселка Таирово, 1957 года, о том, что на его дворе взорвался неизвестный предмет.

COVID-19: в Киевской области заболело уже 349 медиков и 134 ребенка

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа местного отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены входные ворота во двор", - говорится в сообщении.

Также сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.

Как сообщалось, в столичной Дарнице в многоэтажке взорвалась граната.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Одесса, Граната, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза
03 Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
04 Не звони, не услышу: места на планете, где не ловит сотовая связь
05 Даша Астафьева показала свою пятую точку с необычного ракурса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине началось метеорологическое лето
В Украине началось метеорологическое лето
Названы регионы, где карантинные меры не ослабят
Названы регионы, где карантинные меры не ослабят
Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь