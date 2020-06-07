На Одесчине во дворе дома взорвалась граната

Новости Украины:В Одесской области ночью во дворе частного дома произошел взрыв.

В поселке Таирово Одесской области ночью во дворе частного дома произошел взрыв.

Об этом сообщает полиция в Одесской области.

Так, сегодня ночью в полицию поступило сообщение от жителя поселка Таирово, 1957 года, о том, что на его дворе взорвался неизвестный предмет.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа местного отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены входные ворота во двор", - говорится в сообщении.

Также сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.

Как сообщалось, в столичной Дарнице в многоэтажке взорвалась граната.