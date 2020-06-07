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COVID-19: в Киевской области заболело уже 349 медиков и 134 ребенка

COVID-19: в Киевской области заболело уже 349 медиков и 134 ребенка
14:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса на Киевщине заболело 349 медработников и 134 ребенка.

В Киевской области за все время пандемии на COVID-19 заболело 349 медработников и 134 ребенка.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 7 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 1784 случаев заболевания коронавирусом (в том числе 134 детей и 349 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 36", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что выздоровели 558 человек в том числе 45 детей.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано почти 27 тыс. случаев COVID-19 , из них 788 - летальные.

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Киев, Украина, Коронавирус.
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