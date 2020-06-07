В столице возобновляют движение городской электрички

Новости Украины:В Киеве с 8 июня возобновляется движение городских электропоездов.

В столице с 8 июня возобновляется движение городских электропоездов.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс" в Facebook.

"С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.

"О возобновлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно", - отметили в Киевпастрансе.

Как сообщалось, городская электричка в Киеве должна возобновить свою работу после карантина вместе со всем железнодорожным транспортом Украины с 1 июня, но запуск был перенесен, поскольку, как пояснили в Киевпастрансе, "работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички".