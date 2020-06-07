Денис Малюська рассказал, как в Украине разгрузили СИЗО

Новости Украины:Малюська в интервью рассказал, как в Украине разгрузили следственные изоляторы.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Радио Свобода рассказал, как в Украине разгрузили следственные изоляторы.

По информации Офиса генпрокурора, за последние два месяца после введения ограничительных карантинных мероприятий и запрета на этапирование количество людей, находящихся в СИЗО, увеличилось за счет заключенных, которые уже получили приговоры и должны быть в колониях.

Но, как сказал министр СМИ, в настоящее время ситуация уже значительно лучше.

"Мы вместе с МВД, с подразделением Нацгвардии провели крупную операцию вывоза из СИЗО людей и развозки их в места лишения свободы, в тюрьмы, соответственно, или в так называемые участки СИЗО, по всей стране. Соответственно, нагрузка на СИЗО существенно уменьшилось, концентрация людей там уменьшилась. У нас появились резервные камеры, которые мы можем использовать в случае, если возникнет болезнь, коронавирус попадет в наши институты. Соответственно, у нас среди проблемных СИЗО остался по сути только один - Херсонский. Но там переполнение так велико, что там фактически невозможно что-то сделать", - сказал Малюська.

Также, по его словам, сейчас уже нормальная ситуация в киевском СИЗО "Лукьяновском": "Там есть свободные камеры, есть резерв. То есть он сейчас разгружен настолько, насколько это вообще даже теоретически возможно. Такого уже не было много лет".

По словам министра, это связано как раз с вывозом заключенных: "Мы несколько сотен людей оттуда вывезли в другие учреждения, соответственно максимально его разгрузив".