Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов

Новости Украины:Владимир Зеленский назвал имена кандидатов на пост главы МОН в Украине.

Министром образования и науки может стать глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, ректор Черниговского университета Сергей Шкарлет или руководитель Аппарата Офиса Президента Алексей Днипров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский изданию НВ.

Зеленский заявил, что предпочитает кандидатуру Сергея Бабака, если он согласится возглавить Минобразования.

"Бабак имеет такой приоритет от Президента Украины, который не имеет ни один человек в этой стране", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что именно Бабака планировали назначить министром образования в Слуге народа перед парламентскими выборами. Однако, он уже дважды отказывался от назначения.

"С самого начала он отказался, он не хотел, он сказал, что "в следующем правительстве я буду готов"... После этого (увольнения Новосад - ред.) я Сергею сказал, уже второй раз: "Ты должен пойти министром образования" . Он сказал: "Я еще не все сделал". Мы так можем долго ждать, когда Сергей все сделает, при всем уважении", - рассказал Зеленский.

Также Президент заявил, что после отставки правительства Гончарука он предлагал Анне Новосад остаться в должности, однако она тоже не захотела.

Сообщается, что кандидатов Зеленскому предложили ректоры украинских вузов во время встречи с Президентом.

"Я встретился со многими ректорами ... около 30-40. Все они предложили мне такие предложения: первое - ректор Черниговского университета, доктор экономических наук (Сергей Шкарлет - ред.), второе мне сказали у вас есть человек, который работает в ОП много лет, он был заместителем министра Дмитрия Табачника, его зовут Алексей Днипров, и третий человек - председатель комитета Сергей Бабак. Мы считаем, что вам как Президенту и мы советуем, чтобы вы выбрали из трех человек", - рассказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что планирует 10 июня посетить Чернигов с рабочим визитом в ходе которого познакомится с ректором местного университета Сергеем Шкарлетом.

Как сообщалось, наиболее вероятным кандидатом на должность министра образования и науки Украины является Сергей Шкарлет, который известен тем, что является самым молодым ректором Украины и в 2010 году поддерживал "Партию Регионов".