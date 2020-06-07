Генпрокурор рассказала, как будут бороться с пытками в органах

Новости Украины:Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о фактах пыток и фактов возможного превышения правоохранителями полномочий.

В 2019 году в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 52 фактах пыток и 1629 фактов возможного превышения правоохранителями власти или служебных полномочий.

Об этом во время обращения сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что недавно была проведена масштабная координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка, а также бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию.

"Все участники координационного совещания совместно определили первоочередные шаги противодействия этим позорным проявлениям.

Среди них, в частности, использование систем видеонаблюдения в местах несвободы, портативных видеорегистраторов при применении мер принуждения, а также створенння специально оборудованных комнат для проведения допросов и других следственных действий с возможностью видеофиксации", - Венедиктова.

Венедиктова вспомнила о деле 5-летнего Кирилла Тлявова, который был убит через развлечения полицейских с оружием.

"Установление справедливости в отношении маленького Кирилла - дело чести для всей системы уголовной юстиции", - заявила она.

Генпрокурор также заявила, что прокуратура видит и свои недостатки и продолжает самоочищения. Она вспомнила о задержании 4 июня прокурора в Киеве, который получил от представителя финансового учреждения 100000 долларов США.