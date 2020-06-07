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Генпрокурор рассказала, как будут бороться с пытками в органах

Генпрокурор рассказала, как будут бороться с пытками в органах
19:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости Украины:Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о фактах пыток и фактов возможного превышения правоохранителями полномочий.

В 2019 году в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 52 фактах пыток и 1629 фактов возможного превышения правоохранителями власти или служебных полномочий.

Об этом во время обращения сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что недавно была проведена масштабная координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка, а также бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию.

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"Все участники координационного совещания совместно определили первоочередные шаги противодействия этим позорным проявлениям. 

Среди них, в частности, использование систем видеонаблюдения в местах несвободы, портативных видеорегистраторов при применении мер принуждения, а также створенння специально оборудованных комнат для проведения допросов и других следственных действий с возможностью видеофиксации", - Венедиктова

Венедиктова вспомнила о деле 5-летнего Кирилла Тлявова, который был убит через развлечения полицейских с оружием.

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"Установление справедливости в отношении маленького Кирилла - дело чести для всей системы уголовной юстиции", - заявила она.

Генпрокурор также заявила, что прокуратура видит и свои недостатки и продолжает самоочищения. Она вспомнила о задержании 4 июня прокурора в Киеве, который получил от представителя финансового учреждения 100000 долларов США.

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Украина, Тюрьма, Насилие.
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