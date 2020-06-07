В Ровенской области столкнулись фура и три легковушки: четверо погибших

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22:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГУНП

Новости Украины:В дорожно-транспортном происшествии в Ривненском районе на трассе "Киев - Чоп", погибли четыре человека.

В дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей, которое произошло в Ривненском районе на трассе "Киев - Чоп", погибли четыре человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Автопроисшествие с участием грузовика и трех легковушек произошло сегодня, 7 июня, в 18:25 на автодороге "Киев - Чоп" в селе Вересневое", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки Chevrolet Aveo. Кроме того, получил повреждения водитель Audi.

На месте ДТП работают патрульные полицейские и следователи.

Движение на автодороге затруднено.

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Украина, ДТП, Ровно.
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