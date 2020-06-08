ДТП возле Хуста: в Закарпатской области перевернулся грузовик

Новости Украины:На Закарпатье перевернулся грузовик с полуприцепом.

На Закарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие. По пока неустановленной причине, перевернулся грузовой автомобиль МАН с полуприцепом, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Закарпатской области.

"7 июня в 15:10 на автодороге Мукачево-Рогатин в районе г. Хуст произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь, по пока неустановленной причине, перевернулся грузовой автомобиль МАН с полуприцепом", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-служб, ДТП произошло на глазах у пожарника 10-й государственной пожарно-спасательной части г. Хуст Богдана Цяпця, который в нерабочее время случайно оказался на месте происшествия.

Спасатель не теряя времени бросился на помощь пострадавшим водителю и пассажиру транспортного средства. Соблюдая правила безопасности он освободил пострадавших из транспортного средства, предоставил им доврачебную помощь и вызвал скорую и своих коллег-спасателей.

Далее мужчин каретами экстренной медицинской помощи было доставлено в местный лечебного учреждения.

На месте происшествия работала одна единица техники и четверо спасателей 10-й государственной пожарно-спасательной части г. Хуст.

Работники ГСЧС провели первоочередные меры по ограждению места происшествия, а также ликвидировали утечку горюче-смазочных материалов из грузовика.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Ведется следствие.