Пожар на Черниговщине: есть жертвы

В воскресенье в 6:26 в Службу спасения 101 в Семеновском районе поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Кайдашивка в г. Семеновка Черниговской области.
Об этом сообщает УНН со ссылкой ГСЧС.
По вызову на место происшествия прибыло отделение 11-й Государственной пожарно-спасательной части У ГСЧС Украины в Черниговской области. На тот момент в помещении наблюдалось плотное задымление и горение в одной из комнат.
В 6:35 пожар был локализован, а в 06:55 окончательно ликвидирован. Во время тушения спасатели обнаружили в доме тело 84-летней хозяйки квартиры без признаков жизни.
Вероятная причина возгорания устанавливается.
Для ликвидации возгорания привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.