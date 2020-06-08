Пожар на Черниговщине: есть жертвы

Новости Украины:В Черниговской области в результате пожара в доме погибла женщина.

В воскресенье в 6:26 в Службу спасения 101 в Семеновском районе поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Кайдашивка в г. Семеновка Черниговской области.

Об этом сообщает УНН со ссылкой ГСЧС.

По вызову на место происшествия прибыло отделение 11-й Государственной пожарно-спасательной части У ГСЧС Украины в Черниговской области. На тот момент в помещении наблюдалось плотное задымление и горение в одной из комнат.

В 6:35 пожар был локализован, а в 06:55 окончательно ликвидирован. Во время тушения спасатели обнаружили в доме тело 84-летней хозяйки квартиры без признаков жизни.

Вероятная причина возгорания устанавливается.

Для ликвидации возгорания привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.