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Лето у руля: прогноз погоды 8 июня

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Лето у руля: прогноз погоды 8 июня
08:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сегодня в восточных, южных и центральных областях местами 30-32 градуса.

В ближайшие сутки, 8 июня, погоду большей части территории Украины будет определять сухая и очень теплая воздушная масса.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в западных областях Украины местами ожидается кратковременный дождь, гроза, температура ночью 11-16°, днем 22-26°. На остальной территории будет сухо и жарко, температура ночью 13-18°, днем 27-32°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве - сухо и жарко, температура ночью 16-18°, днем около 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время наблюдений в Киеве 8 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,3 градуса тепла в 2011 году, а самая низкая - ночью на отметке 4,6 градуса выше ноля в 1925 году.

Во вторник, 9 июня, в западных и Житомирской областях переменная облачность, кратковременные грозовые дожди (ночью местами небольшие), местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

На остальной территории переменная облачность; без осадков; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 14-19°, днем 28-33°, на побережье Черного моря 22-27°.

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Во вторник, 9 июня, в Украине без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем около 30°.

7 июня в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 17-21°, в районе Приморского 15°; в Днепре в пределах Киева 16°.

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Погода, Лето, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Июнь, 8 июня.
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