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Духов день 8 июня: обряды и народные традиции

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Духов день 8 июня: обряды и народные традиции
07:46 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Эксперты рекомендуют познакомиться с народными традициями праздника и не упустить возможности привлечь благополучие.

Духовым днем в народе назван православный праздник в честь Святого Духа. Праздник не обходится без соблюдения традиций, которые пришли к нам из народа, и 8 июня каждый сможет привлечь в жизнь благополучие благодаря славянским обрядам.

Празднование Духова дня в июне 2020 года состоится 8 июня. В этот день возносят молитвы Высшим Силам, а также проводят обряды, направленные на улучшение жизни. 

Народные традиции Духова дня

По обычаю домашние иконостасы украшали свежими березовыми ветвями, на которые по поверьям спускались души умерших родственников. Их просили укрепить родовую защиту и не оставлять живущих на земле без присмотра.

В Духов день чтили землю, которая кормила людей. Никаких работ в праздничный день не проводилось, поля и огороды не тревожили, стараясь ничего не сажать, чтобы не лишиться высшей милости и не остаться без урожая. В день праздника земле кланялись, а также оставляли ей дары: свежий хлеб, яйца и иные лакомства. Читали и заговоры, направленные на богатый урожай, обходя поля.

Еще одной традицией на праздничный день было освящение колодезной воды. В прежние времена колодцы обходили, читая заговоры на воду и бросали туда монеты. Водой умывались, чтобы надолго сохранить красоту и молодость, исцелиться от недугов и привлечь в жизнь благополучие. Возле колодцев оставляли угощения, немного воды брали с собой.

Славянские обряды 8 июня 2020 года

Женщины в Духов день обязательно устраивали встречи на природе, беря с собой угощения. После обеда остатки еды оставляли и кланялись земле, прося у нее благословения и хорошего урожая. По траве ходили босиком, чтобы зарядиться энергией природы и привлечь благополучие в жизнь.

Традиционным обрядом считалось привлечение денег. В праздник монетки аккуратно зарывали под молодыми деревцами, стараясь не потревожить корней, и приговаривали:

"Деревце растет, сил набирается, к небу стремится, ввысь растет. Так и доход мой будет расти, с каждым днем прибавляться. Сколько листочков, столько и монет. Сколько деревцу лет, с только и у меня не будет бед".

Своеобразный клад поливали родниковой или колодезной водой.

На Духов день проводили обряды для защиты от нечисти. Для этого в домах развешивали веточки полыни, посыпали солью пороги, а также мастерили обереги не только для всех членов семьи, но и для скотины, чтобы ту никто не сглазил. В современном мире можно защититься от любого зла, вознеся молитву.

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Проводили и обряды, направленные на сохранение красоты и молодости. Для этого с утра после пробуждения трижды умывались, приговаривая:

"Водой целебной в день праздника умываюсь, красоту и молодость берегу. Водица дурное смывает, красоту и здоровье мне оставляет".

В праздничный день обязательно молятся Высшим Силам, чтобы те простили невольные грехи и помогли справиться с любыми трудностями. 8 июня священнослужители призывают провести в кругу семьи, чтобы укрепить родственные узы и насладиться обществом дорогих сердцу людей.

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