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Какого числа летнее солнцестояние в 2020 году

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Какого числа летнее солнцестояние в 2020 году
08:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день можно пользоваться простыми бытовыми секретами о том, как восстановить биополе.

Июньское солнцестояние — один из важнейших и самых мощных по своей энергетике дней летнего периода. Именно поэтому необходимо знать заранее, когда точно произойдет данное событие.

Энергетика человека во многом зависит от Солнца. В день солнцестояния наше светило поможет всем нам насытиться его созидательной силой. 

Чем выделяется этот день среди остальных

Первое, что стоит отметить — это наибольшая длина дня. В день летнего солнцестояния Солнце находится максимально высоко над горизонтом, поэтому день самый длинный, а ночь — самая короткая.

Также в этот день Солнце обладает наибольшей силой. Речь идет не о физических законах, а об астрологии. В этот день наше светило оказывает мощнейшее влияние на все живое. Оно дает нам больше удачи, сил, энергии. Силу Солнца можно использовать в ритуалах и обрядах.

В этот день эксперты советуют больше времени проводить с близкими. Это очень эмоциональный день, ведь Солнце является главным покровителем чувств, страсти и желаний. Астрологи советуют остерегаться обид, ссор и конфликтов. Полезно будет знакомиться с новыми людьми и заниматься любимым делом.

Энергию этого дня желательно использовать для личностного роста и достижения успеха, но не нужно забывать о помощи окружающим. Это время, когда не стоит сдерживать доброту своего сердца. Нужно поделиться ею с окружающими.

Когда будет солнцестояние летом 2020 года

Практически во всех мировых культурах солнцестояние было и остается крайне важным днем. В этот раз оно намечено на 21 июня. Это значит, что именно в это число день будет самым длинным. Усилит и без того огромную мощь Солнца тот факт, что это будет воскресенье. Последний день недели всегда проходит под покровительством нашего светила.

Иванов день: приметы и обряды на 7 июня

Особым мгновением 21 июня можно считать 13 часов и 7 минут по московскому времени. Именно тогда и случится переход от астрономической весны к астрономическому лету. С точки зрения астрономии солнцестояние — это не продолжительное явление, а лишь мгновение, за которое Земля преодолевает вокруг Солнца ровно половину пути с момента зимнего солнцестояния.

В этом году данный день обещает быть крайне непростым и, возможно, даже опасным. Всему виной тот факт, что 21 июня произойдет солнечное кольцевое затмение. В этот день старайтесь пользоваться техниками на избавление от негативных мыслей, чтобы не навлекать на себя беду.

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Лето, Астрология, Летнее солнцестояние, Солнцестояние, Советы астрологов, Биополе, Как восстановить биополе человека, Солнцестояние летом.
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