Иванов день: приметы и обряды на 7 июня

Новости Украины:Считается, что с Иванова дня начинаются медвяные (медовые) росы.

Традиции на 7 июня

Это один из пяти праздников и памятных дней, отмечаемых в течение года в честь Иоанна Крестителя. Июньский как бы вычленялся из общего праздника Обретения, который приходится на 9 марта в память "обретения" головы Иоанна Предтечи, казненного царем Иродом по прихоти его злой жены Иродиады.

Этот день еще имеет название "Иван - медвяные росы". Медвяный означает медовый, сладкий, но в это время в поле, на огороде и в саду выпадает липкая роса со сладким, медвяным, привкусом. Она нападала на рожь, когда та начинала колоситься, и, обратившись в ржавчину, губила колосья, резко снижала урожай зерна. Медвяная, мучнистая роса покрывала и сушила плети огурцов на огороде, от нее жухли и отмирали листья тыквы на бахче. Медвяные росы воспринимались бедствием, перед которым человек оказывался безоружным и бессильным - никаких способов и средств защиты от них не существовало. Они считались Божьим гневом или дьявольским наущением, и в стремлении отвести злую напасть крестьяне обращались к Иоанну Крестителю, просили его заступничества, поэтому Иванов день обозначался не как часть благодатной сенокосной страды, а тревогами и нередко невосполнимым уроном.

Хотя за росой всегда в народе признавали целебную силу и волшебные свойства - считалось, что если девушка обнаженной покатается в высокой утренней росистой траве, то очистится от скверны и обретет телесную красоту. Предсказывали по росе погоду: если к утру выпадала обильная роса - ожидался ясный солнечный день, утро посуху - к дождю после обеда.

В этот день начинала цвести рябина. Если на ней много цветов, то будет хорошии урожай овса, если пчелы роем гудят - следующий день будет ясным. Поздний расцвет рябины - к долгой осени.

В этот день продолжали посадку капусты. Делать это надо было на восходе солнца, чтобы никто не видел, и с такими заговорными словами: "Встану я, раб Божий (имя), благословясь, пойду, помолясь, из избы в двери, из дверей в ворота, в чистое поле, прямо на восток, и скажу: "Гой еси, солнце жаркое, жги и пали и не пожигай ты овощ и хлеб мой (имя), а жги и пали куколь и полынь-траву". Будьте, мои слова, крепки и лепки".

Приметы на 7 июня

Выпала медовая роса - моровая на скотину пошла.

Медовая (сладкая) роса - к падежу на скот.

В Иванов день гляди на рябину: много цвету - к урожаю льна, будут овсы хорошие; малое цветение - не будет с овсом толку.

Большая роса - к урожаю льна и конопли.

Коли заблекли листья на дереве - значит, завелась медвяная роса.

Поздний цвет рябины - к долгой осени.

Сильные росы - на хороший урожай.

Рябина полный цвет набрала - самое время сажать капусту.

С Ивана поздние посевы яровой пшеницы.

На Иванов день зацветает липа.