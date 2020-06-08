На Кировоградщине годовалый ребенок отравился грибами

Новости Украины:Сейчас малыш находится под присмотром врачей.

В ГУ "Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава Украины" поступило сообщение о регистрации случая отравления ребенка, которому 1 год и 8 месяцев, грибами.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе лабораторного центра.

"Так, ребенок 1 года и 8 месяцев, проживающий в Александрии, гуляя со старшей сестрой 7 лет на собственном дворе без присмотра родителей увидел возле забора неизвестные дикорастущие грибы и съел их. И сразу оказался на больничной койке", - сообщили в пресс-службе.

Родители ребенка, увидев первые симптомы болезни (слабость, рвоту), немедленно обратились в лечебное учреждение. Сейчас состояние ребенка - средней тяжести, он получает лечение.