На Кировоградщине годовалый ребенок отравился грибами

В ГУ "Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава Украины" поступило сообщение о регистрации случая отравления ребенка, которому 1 год и 8 месяцев, грибами.
Об этом УНН сообщили в пресс-службе лабораторного центра.
"Так, ребенок 1 года и 8 месяцев, проживающий в Александрии, гуляя со старшей сестрой 7 лет на собственном дворе без присмотра родителей увидел возле забора неизвестные дикорастущие грибы и съел их. И сразу оказался на больничной койке", - сообщили в пресс-службе.
Родители ребенка, увидев первые симптомы болезни (слабость, рвоту), немедленно обратились в лечебное учреждение. Сейчас состояние ребенка - средней тяжести, он получает лечение.