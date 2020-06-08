Ситуация на Донбассе: пострадал военный ВСУ

Новости Украины:С начала суток боевики 5 раз нарушили "режим тишины".

Вооруженные формирования Российской Федерации от начала текущих суток 5 раз нарушили режим прекращения огня вблизи Новолуганского (дважды), Новоалександровки, Орехового и Богдановки, есть раненый. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже 5 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Указано, что на Луганском направлении, сразу после полуночи, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял наши позиции неподалеку Новолуганского. Кроме того, из ручных противотанковых гранатометов оккупационные войска вели обстрел позиций защитников Новоалександровки. Также из стрелкового оружия оккупанты вели огонь по защитникам Орехового.

Отмечается, что в это же время, на Донецком направлении, с аналогичного пехотного вооружения противник вел обстрел опорных пунктов в районе Богдановки.

"Прицельным огнем в ответ, наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов. По имеющейся информации, в результате обстрела противника, ранения получил один украинский воин. Ему было предоставлено надлежащую медицинскую помощь и доставили в военное лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе.