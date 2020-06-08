Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Председатель Нацслужбы здоровья: Степанов уже определился с кандидатом
Председатель Нацслужбы здоровья: Степанов уже определился с кандидатом
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 72 человек
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 72 человек
Чемпионат мира по летнему биатлону не состоится
Чемпионат мира по летнему биатлону не состоится
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 июня

Смертельное ДТП на Ровенщине: виновник установлен (Фото, Видео)

Смертельное ДТП на Ровенщине: виновник установлен (Фото, Видео)
14:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: rv.npu.gov.ua

Новости Украины:Автопроисшествие случилось по вине водителя "фуры", выехавшего на полосу встречного движения.

В Ривненской области полиция установила виновника масштабного ДТП, в результате которого погибли четыре человека, среди них - трехлетний ребенок.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, продолжается расследование аварии, которая произошла вчера, 7 июня, вечером на трассе "Киев-Чоп" возле села Сентябрьское.

Установлено, что 26-летний житель Винницкой области, управляя автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, выехал на встречную полосу движения, где сначала столкнулся с автомобилем Audi А6 на иностранном регистрации под управлением 44-летнего жителя Ривне, а потом - с автомобилем Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 60-летний житель Волынской области.

"От удара автомобиль Chevrolet Aveo слетел в кювет. В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров иномарки: 49-летний житель Волыни, его 44-летняя жена, а также их трехлетний внук из Житомира. В дальнейшем автомобиль Audi А6 отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "ЗАЗ 11026" под управлением 38-летнего жителя Ривненского района", - отмечает пресс-служба полиции.

У 44-летнего водителя автомобиля Audi А6 медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Его доставили в Ривненскую центральную городскую больницу.

Водителя грузовика следователи задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек), а также избрание меры пресечения.

В Ровенской области столкнулись фура и три легковушки: четверо погибших

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водители, как утверждают в полиции, были трезвыми, однако у них еще взяли на анализ образцы крови.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Ровенская область, Киев-Чоп, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
04 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
05 Как сегодня живут и выглядят главные сердцееды Голливуда (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОПЕК соберется в Вене зимой
ОПЕК соберется в Вене зимой
COVID-19 в украинской армии: заболел еще один военный
COVID-19 в украинской армии: заболел еще один военный
В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
Самые эффективные способы найти общий язык с Знаками Стихии Огня
Самые эффективные способы найти общий язык с Знаками Стихии Огня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь