Адвокат: В Крыму дело против Мустафы Джемилева незаконно передали в суд

Новости Украины:Дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в Крыму незаконно передали в суд.

В оккупированном Крыму дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева незаконно передали в суд без уведомления обвиняемого и его защитника.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

"Сегодня "главное следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городе Севастополе" бодро отрапортовало, что дело в отношении Мустафы Джемилева передано в суд. И тем самым подставил родственную крымскую прокуратуру. Объясняю на пальцах почему. Частью 1 статьи 222 УПК РФ установлено, что после утверждения обвинительного заключения, прокурор направляет дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания", - написал Николай Полозов.

Он отметил, что следователь, руководитель следственного органа, сам следственный орган в законе не указаны как адресат уведомления прокурора о направлении дела в суд.

"А в оккупированном Крыму все наоборот. Меня (защитника) не известили, Мустафу-агъа не известили, а первым делом незаконно известили следственный орган, который об этом бодро отрапортовал", - добавил Николай Полозов.

Как сообщалось, Джемилев о завершении расследования в Крыму: меня интересуют лица, задействованные в этом "деле".