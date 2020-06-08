Президент: ослабление карантина спасет экономику, но COVID-19 никуда не исчез

Новости Украины:Сегодня состоялось совещание под председательством президента по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Ослабление карантина спасет экономику Украины, но не следует забывать, что коронавирус никуда не исчез.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время традиционного совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании с участием представителей правительства и правоохранительных органов говорилось о необходимости усиливать коммуникации по соблюдению норм адаптивного карантина.

"Правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения", - отмечается в сообщении.

Президент подчеркнул, что власть не хотела бы снова возвращать страну в жесткие рамки карантина.

"Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был ненапрасным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки", - подчеркнул Зеленский.

"Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - отметил глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что "мы пошли на ослабление, но люди должны осознавать угрозу коронавируса, которая никуда не исчезла".

В свою очередь председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих. Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно.

На совещании обсуждался также вопрос запуска международного сообщения.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 июня в Украине обнаружили 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и 9 умерших. Всего с начала пандемии зарегистрировано 27 тысяч 462 случая.

В Минздраве отметили, что Киев и семь областей Украины пока не соответствуют требованиям для дальнейшего ослабления карантина.