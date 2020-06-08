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Председатель Нацслужбы здоровья: Степанов уже определился с кандидатом

Председатель Нацслужбы здоровья: Степанов уже определился с кандидатом
14:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Глава Минздрава передаст на рассмотрение правительства соответствующие документы для назначения избранного кандидата на должность главы НСЗУ.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что определился с кандидатом на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ).

Как передает корреспондент, об этом он сообщил сегодня во время брифинга. Министр напомнил, что на прошлой неделе он провел процедуру отбора кандидата на главу НСЗУ - собеседования со всеми желающими, которые предложили свои кандидатуры, поскольку в условиях карантина проведение конкурса, предусмотренного законодательством, невозможно.

"Для нас это очень важно, потому что Национальная служба здоровья должна получить сильного менеджера, перед которым сразу будет поставлена задача исправить те просчеты, те ошибки, которые были допущены при планировании второго этапа реформирования медицины, то, что должно было начаться 1 апреля", - заявил Степанов.

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Вместе с тем он отметил, что некоторые кандидаты после собеседований в социальных сетях откровенно говорили о том, что участвовали "ради развлечения".

"По моему убеждению, эти люди не имеют уважения ни к себе, ни к другим кандидатам, ни к закону", - сказал Степанов.

"Я уже определился с кандидатом, относительно которого будут переданы документы в Кабинет министров, и после прохождения всех процедур, предусмотренных законом, он может быть назначенным на эту должность", - подчеркнул министр.

Кроме того, он подчеркнул, что после завершения карантина, в течение двух месяцев будет объявлен и проведен настоящий конкурс в соответствии с законодательством.

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Как сообщалось, Национальная служба здоровья Украины создана в рамках проведения медицинской реформы.

С марта 2018 года ее возглавлял Олег Петренко, который в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении. Его кандидатура была выбрана на конкурсе.

В декабре 2019 года временно исполнять обязанности председателя Службы было возложено на заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан. 

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16 декабря Кабмин объявил конкурс на занятие должности главы НСЗУ. Конкурс состоялся в январе 2020 года.

20 мая Степанов сообщил, что отклонил все три кандидатуры на должность председателя НСЗУ, которые прошли в финал конкурса.

22 мая правительство объявило новый конкурс. Документы кандидаты должны подать до 27 мая. Всего для участия в конкурсе документы подали 17 человек.

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Украина, Минздрав, НСЗ.
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