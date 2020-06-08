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COVID-19 в украинской армии: заболел еще один военный

COVID-19 в украинской армии: заболел еще один военный
11:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай заболевания COVID-19.

В Вооруженных силах Украины болеют 142 человека COVID-19: за последние сутки подтверждено один новый случай заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 8 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 143 человека, летальных случаев - 4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 618 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 44 человека.

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Военные медики уточнили, что за 6 июня (по состоянию на 10:00 7 июня) учтено не 6, а 7 случаев.

"За прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Сотрудник ВС Украины Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - сообщают в ВСУ.

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Напомним, в Украине зарегистрировано уже 26 999 случаев коронавирусной инфекции, за сутки подтвердилось 485 новых случаев. Жертвами болезни в Украине по состоянию на сегодня стали 788 пациентов. В то же время 12 054 пациенты выздоровели.

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ВСУ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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