COVID-19 в украинской армии: заболел еще один военный

Новости Украины:В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай заболевания COVID-19.

В Вооруженных силах Украины болеют 142 человека COVID-19: за последние сутки подтверждено один новый случай заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 8 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 143 человека, летальных случаев - 4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 618 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 44 человека.

Военные медики уточнили, что за 6 июня (по состоянию на 10:00 7 июня) учтено не 6, а 7 случаев.

"За прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Сотрудник ВС Украины Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - сообщают в ВСУ.

Напомним, в Украине зарегистрировано уже 26 999 случаев коронавирусной инфекции, за сутки подтвердилось 485 новых случаев. Жертвами болезни в Украине по состоянию на сегодня стали 788 пациентов. В то же время 12 054 пациенты выздоровели.