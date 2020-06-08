Коронавирус в Украине: за сутки заболели 32 ребенка и 51 медработник

Новости Украины:Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, сколько детей и врачей "подхватили" коронавирус.

В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 32 ребенка и 51 медработник, всего заболело 1964 ребенка и 5101 медработник.

Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 463 человека. Из них - 32 ребенка, а также 51 медработник. Были госпитализированы 92 человека. Зафиксировано 9 летальных случаев. При этом, выздоровел 141 человек. Всего за весь время пандемии заболело 27 тыс. 462 человека. Из них 1964 ребенка, а также 5101 медработник", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что выздоровели 12195 человек, умерло 797 человек.

"За минувшие сутки совершено 7647 тестов. Из них 6569 исследований - методом ПЦР, а также 1078 ИФА-тестов", - добавил Максим Степанов.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 27 462 случая COVID-19, из них 797 - летальные.