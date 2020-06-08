Штаб ООС: боевики 7 раз нарушали "тишину", есть раненый

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиция с начала суток.

С начала текущих суток боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Богдановки, Водяного, Орехового, Новолуганского и Новоалександровки, есть раненый.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные провокации. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики провели обстрелы вблизи Богдановки, Водяного, Орехового (огонь из 120-мм минометов), Новолуганского, Новоалександровки.

"С начала сегодняшних суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - резюмировали в ООС.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые.