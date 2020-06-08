Денис Малюська рассказал, планирует ли покинуть пост главы Минюста

Новости Украины:Денис Малюська заявляет, что не намерен уходить в отставку и хочет "довести запланированные реформы до конца".

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявляет, что не намерен уходить в отставку и хочет "довести запланированные реформы до конца".

Он сказал об этом в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос, не хотел бы он уволиться после отставки премьера Алексея Гончарука.

"Нет, не возникало такого желания. И это не какие-то карьерные или личностные соображения. И это не оскорбление в сторону Алексея Гончарука. Абсолютно все поддерживали меня в том, что нужно остаться и доводить те запланированные реформы до конца. Это касается и действующего премьера Дениса Анатольевича (Шмыгаля - ред.), и Алексея Гончарука, и Владимира Зеленского. Все оказали поддержку, все спросили или мы договорились со всеми по тому, что я продолжаю работать. Поэтому здесь никаких противоречий. У меня никакой моральной дилеммы перед собой не было", - сказал Малюська.

По его словам, работа министром - "это новый опыт и новый челлендж".

"Это делает жизнь содержательной. Собственно, у меня есть куча идей, которые я хотел бы реализовать. Это является главным мотиватором. Экономически - это самоубийство. Потому что это вовсе не мои доходы, которые я получал раньше", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, в Минюсте сообщили о ходе судебных дел Украины против России.