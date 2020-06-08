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"Первый безбарьерный орган власти": Кулеба инициировал превращение МИДа

"Первый безбарьерный орган власти": Кулеба инициировал превращение МИДа
17:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Дмитрий Щебетюк подписали меморандум о сотрудничестве.

В понедельник, 8 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и основатель инициативы "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк подписали меморандум о сотрудничестве, который призван превратить Министерство иностранных дел на первый в Украине полностью безбарьерный орган государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

"Я убежден, что путь к успеху Украины лежит через устранение барьеров. Процесс начинается с устранения физических барьеров для мобильности, но включает в себя также преодоление цивилизационных барьеров, препятствий для торговли и инвестиций и т.п. Благодаря сотрудничеству с инициативой "Доступно.UA", мы обеспечим доступ к министерству не только людей с инвалидностью, но и для представителей других маломобильных групп населения: лиц с маленькими детьми, пожилых людей, тех, кто получил временную травму и др. Речь идет о базовом человеческом уважении, без которой невозможно представить успешную развитую страну", - отметил Дмитрий Кулеба.

Указывается, что согласно тексту меморандума, будет проведен аудит зданий МИДа в Киеве и прилегающих территорий по их доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

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По результатам аудита, Министерство иностранных дел получит рекомендации для повышения уровня безбарьерности объектов, находящихся в зданиях и на прилегающей территории, а также рекомендации по внутренних инструкциях обращения с людьми с инвалидностью и представителями других маломобильных групп населения для обеспечения их беспрепятственного доступа в помещения.

"Министерство иностранных дел проведет переговоры и привлечет к сотрудничеству международных, национальных спонсоров, доноров с целью поиска и инвестирования ресурсов на внедрение рекомендаций в полном объеме, реализует их с соблюдением Государственных строительных норм и принципов универсального дизайна. Кроме того, реализация меморандума станет важным вкладом в достижения Украины в целях "Партнерства Биарриц", к которому в этом году присоединилось наше государство", - подытожили в МИДе.

Как сообщалось ранее, Рада поддержала проект постановления о защите прав детей-сирот.

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Украина, МИД, Власть.
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