Противодействие антисемитизму: Представители еврейской общины Украины оценили работу МВД

Новости Украины:МВД помогает осуществлять мониторинг проявлений антисемитизма и оперативно реагирует на правонарушения.

"Еврейская конфедерация Украины" сообщила, что Министерство внутренних дел помогает им осуществлять мониторинг проявлений антисемитизма и оперативно реагирует на правонарушения на почве религиозной и национальной нетерпимости. По каждому факту было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает сайт конфедерации.

"Министерство внутренних дел Украины помогает Еврейской конфедерации Украины, а также еврейским общинам и организациям нашего государства осуществлять мониторинг проявлений антисемитизма и оперативно реагирует на правонарушения на почве религиозной и национальной нетерпимости. Сотрудниками правоохранительных органов постоянно проводится контроль ситуации для выявления информации о радикальных настроениях как отдельных лиц, так и организаций. По каждому факту было начато досудебное расследование. Также проводятся оперативно-профилактические отработки мест концентрации радикально настроенных группировок", - сказано в заявлении.

Отмечается, что министр Министерства внутренних дел Арсен Аваков и команда министерства профессионально подходят отдельно к каждому случаю проявлений антисемитизма, и информирует о ходе и результатах расследований.

"Однако такая слаженная работа МВД не нравится тем политическим силам в Украине, которые хотели бы расшатать ситуацию в стране для осуществления своих интересов. И на этой волне прийти к власти. Ради этого они всячески раздувают отдельные инциденты, которые могли произойти и в любой другой стране. Однако своевременная и решительная реакция руководства МВД не дает им возможности осуществить свои планы", - уточняется в заявлении.

Также сообщается, что работа Министерства внутренних дел Украины вселяет уверенность в том, что еврейская община Украины имеет надежных защитников и сторонников эволюции гражданского общества на принципах миролюбия и толерантности, нетерпимости к любым проявлениям ксенофобии и межнациональной розни.

"Именно благодаря эффективной деятельности министра Арсена Авакова мы убеждены в том, что еврейская жизнь в Украине будет развиваться и еврейское наследие надежно защищено от вандалов. Еврейская общественность Украины поддерживает Арсена Авакова в должности министра внутренних дел Украины и желает ему плодотворной работы и дальнейших успехов на благо нашей страны", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, посольство Израиля высказалось относительно решения Украины по поводу последнего случая антисемитизма.