Нацполиция: празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих

Новости Украины:Празднование в церквях на Троицу проводили около 200 тысяч верующих: карантинные ограничения в храмах соблюдались.

На Троицу празднование в церквях проводили около 200 тысяч верующих: карантинные ограничения в храмах соблюдались.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОП.

"Празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих. Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно", - цитирует пресс-служба Офиса Президента главу Национальной полиции Игоря Клименко.

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, правительство пошло на послабления, но люди должны быть сознательными касательно угрозы коронавируса, которая никуда не исчезла.

Как сообщалось ранее в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина и ростом числа больных.