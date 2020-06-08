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Нацполиция: празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих

Нацполиция: празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих
16:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГУНП

Новости Украины:Празднование в церквях на Троицу проводили около 200 тысяч верующих: карантинные ограничения в храмах соблюдались.

На Троицу празднование в церквях проводили около 200 тысяч верующих: карантинные ограничения в храмах соблюдались.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОП.

"Празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих. Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно", - цитирует пресс-служба Офиса Президента главу Национальной полиции Игоря Клименко.

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По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, правительство пошло на послабления, но люди должны быть сознательными касательно угрозы коронавируса, которая никуда не исчезла.

Как сообщалось ранее в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина и ростом числа больных.

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