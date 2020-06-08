Зеленский: пока мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия

Ослабления карантинных мероприятий положительно влияют на экономику, однако угроза пандемии никуда не исчезла.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ОП.
"Ослабления карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни.
Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминает людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - отметил Владимир Зеленский.
Как сообщалось ранее, в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина и ростом числа больных.