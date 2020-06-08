Рост числа больных: в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина

Новости Украины:В КМУ обеспокоены ситуацией с несоблюдением карантинных правил и ростом количества больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Кабмин обеспокоен ситуацией с несоблюдением карантинных правил и ростом количества больных коронавирусной болезнью COVID-19 после смягчения ограничений. Об этом шла речь на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что в совещании приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов.

"Правительство обеспокоено ростом количества заболевших, и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения", - говорится в сообщении.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, "ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни".

"Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - отметил Владимир Зеленский.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство пошло на послабления, но люди должны осознавать угрозу коронавируса, которая никуда не исчезла.

"Вместе с тем глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих. Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что было выплачено все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано уже 27 462 случая COVID-19, из них 797 - летальные.