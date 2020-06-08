COVID-19 в столице: заболел 8-месячный малыш

Новости Украины:Глава КГГА рассказал, что за сутки в столице коронавирусом заразились 4 детей

В столице коронавирусом COVID-19 заболели е четверо детей, среди них - 8-месячный мальчик.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки заболели 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин от 21 до 71 лет, 2 девочки, которым 1 и 9 лет и 2 мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет", - говорится в сообщении.

Всего в столице 72 новых случаи коронавирусной болезни.

Больше всего людей заболело в Днепровском районе столице - 14 случая, Деснянский и Оболонском - по 10 и Шевченковском - 9.

Киев лидирует по количеству зараженных за прошедшие сутки. В общем в столице Уже 3490 новых заражений.