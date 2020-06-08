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На Львовщине в ДТП погиб мотоциклист

На Львовщине в ДТП погиб мотоциклист
18:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:На Львовщине произошло ДТП с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Toyota Yaris, в результате которого погиб мотоциклист.

Во Львовской области произошло ДТП с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Toyota Yaris, в результате которого погиб мотоциклист.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июня около 14:00 возле села Сокольники в Пустомытовском районе. Как установили правоохранители, столкнулись мотоцикл Suzuki, под управлением 27-летнего жителя Городокского района, и автомобиль Toyota Yaris, за рулем которого находился 33-летний львовянин. От полученных травм в результате ДТП, мотоциклист погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Указано, что следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в Одесской области погиб мотоциклист в результате ДТП.

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Украина, ДТП, Львов.
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