На Львовщине в ДТП погиб мотоциклист

Новости Украины:На Львовщине произошло ДТП с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Toyota Yaris, в результате которого погиб мотоциклист.

Во Львовской области произошло ДТП с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Toyota Yaris, в результате которого погиб мотоциклист.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июня около 14:00 возле села Сокольники в Пустомытовском районе. Как установили правоохранители, столкнулись мотоцикл Suzuki, под управлением 27-летнего жителя Городокского района, и автомобиль Toyota Yaris, за рулем которого находился 33-летний львовянин. От полученных травм в результате ДТП, мотоциклист погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Указано, что следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в Одесской области погиб мотоциклист в результате ДТП.