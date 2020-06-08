Из Чехии в Казахстан: на границе с Польшей задержали велосипедиста-нелегала

Новости Украины:На границе с Польшей задержали иностранного велосипедиста, который уверял, что едет из Чехии в Казахстан и уже проехал Польшу.

Пограничники на границе с Польшей задержали иностранного велосипедиста, который уверял, что едет из Чехии в Казахстан и уже проехал Польшу. Об этом сообщает ГПСУ.

"На границе с Польшей задержали иностранного велосипедиста, который, по словам, направлялся из Чехии в Казахстан. Вчера пограничники Львовского отряда получили информацию от пограничников Польши о возможной попытке незаконного пересечения границы неизвестным лицом", - указано в сообщении.

Отмечается, что пограничники сразу среагировали и вскоре на участке отдела "Нисмичи", что в Сокольском районе Львовской области задержали нарушителя с велосипедом.

"По словам мужчины, он проживает в Чехии, а незаконно пересек границу из Польши в Украину, потому что имел целью попасть в Казахстан, но зачем это ему было нужно, четко объяснить не смог. Он рассказал, что из Чехии через Польшу до границы с Украиной ехал на велосипеде. Сколько это заняло времени - не помнит. Каким образом иностранец должен был преодолеть 4000 километров на велосипеде и чем питаться - неизвестно, ведь с собой, кроме сменной одежды, он ничего не имел. Денег у велосипедиста тоже не было", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что в рюкзаке пограничники нашли также карту автомобильных дорог Польши, которая частично охватывала и территорию Украины.

"Сейчас для путешественника его сомнительное путешествие закончилось на украинской границе. За незаконное пересечение границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности. После установления всех обстоятельств дела его передадут польским правоохранителям", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, на Закарпатье пограничники Украины и Румынии задержали нелегала и его переправщиков.