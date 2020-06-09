Сорок украинских миротворцев отправились в Косово после обсервации в Трускавце

Новости Украины:Украинские миротворцы прошли обсервацию в Трускавце перед выездом в Косово.

7 июня после медицинской обсервации в Трускавце на осуществление миротворческой миссии в одну из зарубежных стран отбыл военный контингент в составе 40 человек.

Об этом сообщает Трускавецкий городской совет

Военные прошли двухнедельную медицинскую обсервацию в Центре медицинской реабилитации и санаторного лечения "Трускавецкий".

"Это уже четвертый миротворческий контингент, который проходит наблюдение в трускавецком военном санатории с начала карантина. В то же время, это первый случай, когда обсервация осуществлялась до отъезда в иностранную страну, а не по возвращении из нее", - сказано в сообщении

По словам начальника ЦМРСЛ "Трускавецкий" полковника Василия Волчанского, военным дважды проводили ПЦР-тесты – в начале и в конце обсервации.

Центр выдает медицинские сертификаты, которые позволяют пересекать государственную границу Украины и не проходить обсервацию за рубежом.

В то же время, как сообщает АрмияInform, 40 военных отправились для осуществления миротворческой миссии в Косово.