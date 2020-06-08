МИД: переизбрание Шредера главой совета директоров "Роснефти" является платой за верность Кремлю

Переизбрание бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера главой совета директоров российской компании "Роснефть" является "платой за верность Кремлю".
Об этом написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
"Плата за верность Кремлю незамедлительно - Шрёдер получает очередные дивиденды! "Пятая колонна" в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность", - отметил Боднар.
Как сообщалось ранее, бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера переизбрали главой совета директоров "Роснефти".
Как сообщалось, Герхард Шрёдер возглавляет совет директоров "Роснефти" с 2017 года.
Также в начале мая он призвал отменить санкции в отношении России.
Как сообщалось, в медиа до недавнего времени продолжался конфликт между послом Украины в ФРГ Андреем Мельником и бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, в частности - Мельник назвал Шрёдера человеком, который войдет в историю, как циничный лоббист Кремля.
Позже в конфликт вмешался и глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба.
Плата за верность Кремлю незамедлительно - Шредер получает очередные дивиденды! "Пятая колонна" в ЕС продолжает продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность. https://t.co/ezUFI19HXU