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Пандемия: в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с распространением COVID-19 в мире

Пандемия: в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с распространением COVID-19 в мире
19:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже около семи миллионов случаев заболевания коронавирусом.

Ситуация с распространением смертельного коронавируса в мире ухудшается.

Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

"ВОЗ получила сообщения о почти 7 миллионах случаев (заражения коронавирусом – ред.) в мире и о почти 400 тысячах умерших", - сказал он.

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Директор организации подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако при этом, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

"Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", - констатировал глава ВОЗ.

В связи с этим он призвал все страны «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с пандемией.

Также он сообщил, что по данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже около семи миллионов случаев заболевания коронавирусом. 

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Кроме того, Гебрейесус проинформировал, что ВОЗ созывает 9 июня онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми.

"Начиная с завтрашнего дня, ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии", - сказал он.

Как сообщалось, в понедельник, 8 июня, в мире количество случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 превысила 7 млн человек.

В то же время 402 852 инфицированных умерли от осложнений заболевания, тогда как 3 142 440 пациентов излечились.

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Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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