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Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене

Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
18:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Зеленский считает, что за год в политике его отношения с супругой Еленой стали только крепче.

Владимир Зеленский считает, что за год в политике его отношения с супругой Еленой стали только крепче, однако зачастую люди относятся к первой леди несправедливо, ведут себя неэтично. Поэтому он задумался о создании закона, который будет регулировать институт первой леди.

Об этом глава государства рассказал в комментарии Украинской правде во время визита в Хмельнитчину.

Приводя пример безосновательной критики, Зеленский вспомнил историю с врачом, который повел себя неэтично по отношению к первой леди.

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"У нас была так история, о которой мы не хотели говорить. Она (первая леди - ред.) писала письма поддержки всем врачам, которые заболели коронавирусом. И даже тем, которые не лечили больных коронавирусом, а просто в жизни заболели им. Писала письма, но не хотела на этом пиариться", - рассказал Президент.

Антипиар ей сделал человек, который ответил: что это за письма? Где мои 300 процентов (надбавки - ред.)? "К сожалению, этот врач не мог получить эти 300%, потому что не спасал людей от коронавируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с коронавирусом, которые рисковали свои жизнью", - цитирует Зеленского издание.

По мнению главы государства, этот человек повел себя неэтично, обидно, поскольку надбавки и зарплата не зависят от первой леди. "Что должна была сделать первая леди? Она делает действительно много вещей. Без пиара. Я ей говорю, чтобы она должна обо всем рассказывать (общественности - ред.). Но я не хочу ее менять. Она для меня важнее как супруга, мать моих детей, чем первая леди", - подчеркнул Зеленский. 

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"После этого случая я понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен. У первой леди ка минимум в будущем должны быть обязанности. Я так считаю", - заявил Зеленский.

По его словам, тогда люди, выбирая Президента, должны понимать, что будет делать первая леди. "Не будут у нее спрашивать (чем она занимается - УП). Я, кстати, хочу сейчас разработать с супругой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование", - считает глава государства.

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