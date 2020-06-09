Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подтвердили более 390 случаев COVID-19 за сутки
В Украине подтвердили более 390 случаев COVID-19 за сутки
Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
Федорин день: приметы и обряды на 9 июня
Федорин день: приметы и обряды на 9 июня

Пожар на даче в Днепре: пострадал 65-летний мужчина (Видео)

Пожар на даче в Днепре: пострадал 65-летний мужчина (Видео)
08:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Днепре в результате пожара на даче пострадал мужчина, однако отказался ехать в больницу.

В понедельник в 11:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Зеленой Индустриального района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По сообщению направлено очередные отделения восемнадцатого государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту пожарные установили, что пожар произошел на территории сада.

Огнем уничтожена деревянная хозяйственная постройка на площади 20 кв. метров.

На Кировоградщине спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе

На пожаре получил ожоги рук владелец домохозяйства, который пытался самостоятельно тушить пламя до приезда пожарных. После осмотра медиков мужчина, 1955 года рождения от госпитализации отказался.

В 12:18 пожар локализован, а в 12:53 ликвидирован.

К ликвидации пожара привлечены 8 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Днепр, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
03 Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
04 Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга
05 Польский "Тайсон" отправил соперника в глухой нокаут (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство Джорджа Флойда: подозреваемому избрали меру пресечения
Убийство Джорджа Флойда: подозреваемому избрали меру пресечения
Лето, солнце, жара: &quot;пляжный&quot; прогноз погоды 9 июня
Лето, солнце, жара: "пляжный" прогноз погоды 9 июня
&quot;Триумфальный момент для жителей города&quot;: Нью-Йорк смягчает карантин
Нью-Йорк смягчает карантин
Рецепт дня: Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком
Рецепт дня: Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь