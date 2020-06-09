Пожар на даче в Днепре: пострадал 65-летний мужчина (Видео)

Новости Украины:В Днепре в результате пожара на даче пострадал мужчина, однако отказался ехать в больницу.

В понедельник в 11:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Зеленой Индустриального района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По сообщению направлено очередные отделения восемнадцатого государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту пожарные установили, что пожар произошел на территории сада.

Огнем уничтожена деревянная хозяйственная постройка на площади 20 кв. метров.

На пожаре получил ожоги рук владелец домохозяйства, который пытался самостоятельно тушить пламя до приезда пожарных. После осмотра медиков мужчина, 1955 года рождения от госпитализации отказался.

В 12:18 пожар локализован, а в 12:53 ликвидирован.

К ликвидации пожара привлечены 8 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.