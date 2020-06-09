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ДТП на Днепропетровщине: спасатели вытащили мужчину из грузовика (Видео)

ДТП на Днепропетровщине: спасатели вытащили мужчину из грузовика (Видео)
10:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: dp.dsns.gov.ua

Новости Украины:В Павлограде водителя зажало в грузовике после столкновения с электроопорой.

В понедельник в 16:39 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Днепровской города Павлоград. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По вызову сразу направлено отделение двадцать седьмой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, ориентировочно не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего пассажира зажало внутри автомобиля.

Сотрудники ГСЧС, с помощью специального аварийно-спасательного оборудования, мужчины, 1991 года рождения, освободили из поврежденной машины и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации. После чего спасатели смыли горюче-смазочные материалы с дорожного покрытия и осуществили дежурство на месте для обеспечения пожарной безопасности.

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К спасательным работам привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Днепр, Днепропетровская область, Павлоград, ГСЧС.
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