ДТП на Днепропетровщине: спасатели вытащили мужчину из грузовика (Видео)

Новости Украины:В Павлограде водителя зажало в грузовике после столкновения с электроопорой.

В понедельник в 16:39 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Днепровской города Павлоград. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По вызову сразу направлено отделение двадцать седьмой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, ориентировочно не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего пассажира зажало внутри автомобиля.

Сотрудники ГСЧС, с помощью специального аварийно-спасательного оборудования, мужчины, 1991 года рождения, освободили из поврежденной машины и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации. После чего спасатели смыли горюче-смазочные материалы с дорожного покрытия и осуществили дежурство на месте для обеспечения пожарной безопасности.

К спасательным работам привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.