Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За сутки в Украине 39 детей и 34 медицинских работника заболели COVID-19
За сутки в Украине 39 детей и 34 медицинских работника заболели COVID-19
Зеленский презентовал нового главу Службы внешней разведки
Зеленский презентовал нового главу Службы внешней разведки
СМИ: Ребров возглавит Фенербахче
СМИ: Ребров возглавит Фенербахче
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июня

У Кличко заявили, что в Киеве пока рано открывать кафе и рестораны

У Кличко заявили, что в Киеве пока рано открывать кафе и рестораны
13:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Советник Кличко рассказал, что столице еще не готова к новому этапу снижения карантинных мер.

Из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом Киев не может перейти на следующие этапы ослаблений противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко в Facebook.

"Еще у 33 жителей столицы за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание COVID-19. И хотя этот показатель меньше прошлых, показатель инцидентности, установленный Кабинетом министров Украины, составляет 15,23 чел./100 тыс. населения", - сказал он.

Это, по словам Бондаренко, означает, что столица не может перейти на следующие этапыпослаблений противоэпидемических мероприятий.

За сутки в Украине 39 детей и 34 медицинских работника заболели COVID-19

Как сообщалось, правительство разрешило большинству городов, где показатели в пределах, определенных правительством, перейти к следующему этапу послаблений, в частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны.

По состоянию на 9 июня 7 регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 9 июня в Украине подтверждены 27856 случаев COVID-19, выздоровели 12412 человек, летальных случаев - 810. За сутки 394 новых случая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
03 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
04 Продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок
05 Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело МН17: суд продолжил свое заседание
Дело МН17: суд продолжил свое заседание
Лето, солнце, жара: &quot;пляжный&quot; прогноз погоды 9 июня
Лето, солнце, жара: "пляжный" прогноз погоды 9 июня
В Киеве зафиксировали 33 новых случая COVID-19 за сутки
В Киеве зафиксировали 33 новых случая COVID-19 за сутки
OnePlus готовит к выходу недорогую линейку смарт-телевизоров
OnePlus готовит к выходу недорогую линейку смарт-телевизоров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь