У Кличко заявили, что в Киеве пока рано открывать кафе и рестораны

Новости Украины:Советник Кличко рассказал, что столице еще не готова к новому этапу снижения карантинных мер.

Из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом Киев не может перейти на следующие этапы ослаблений противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко в Facebook.

"Еще у 33 жителей столицы за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание COVID-19. И хотя этот показатель меньше прошлых, показатель инцидентности, установленный Кабинетом министров Украины, составляет 15,23 чел./100 тыс. населения", - сказал он.

Это, по словам Бондаренко, означает, что столица не может перейти на следующие этапыпослаблений противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, правительство разрешило большинству городов, где показатели в пределах, определенных правительством, перейти к следующему этапу послаблений, в частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны.

По состоянию на 9 июня 7 регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 9 июня в Украине подтверждены 27856 случаев COVID-19, выздоровели 12412 человек, летальных случаев - 810. За сутки 394 новых случая.