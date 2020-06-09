В Киеве с ножом напали на врача

Новости Украины:В столице совершили налет на врача и похитили у него медоборудование.

В Киеве трое мужчин подошли к врачу и под угрозой ножа отобрали у него медицинское оборудование стоимостью 290 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, ночью в столичную полицию позвонил мужчина и сообщил, что на бульваре Тараса Шевченко на него напали неизвестные.

"Мы выяснили, что потерпевший приехал в столицу с целью приобретения дорогостоящего медицинского оборудования, которое отобрали неизвестные. Во время отработки информации на улице Саксаганского мы задержали одного из нападавших, а его сообщников неподалеку Центрального железнодорожного вокзала. Все фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — сказал начальник отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.

Сообщается, что задержанные оказались уроженцем города Харькова, Ворзеля и житель Черкасской области, 1975, 1995 по 1992 годов рождения. Кроме того, сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции установили, что 45-летний харьковчанин ранее судимый за совершение грабежа. Он в прошлом году освободился из мест лишения свободы и сразу совершил преступление и в настоящее время находится под следствием.

"Мы изъяли вещественные доказательства: мобильный телефон, деньги, ноутбук и медицинское оборудование. По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — добавил правоохранитель.

Кроме того, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.