Более 7 миллионов гривень ущерба: экс-главе Львовской ОГА сообщили о подозрении

Новости Украины:Экс-главу Львовской ОГА подозревают в незаконной продаже земли на 7 миллионов гривень.

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему отчуждения земельного участка и водных объектов, расположенных в его пределах, экс-председателем Львовской областной государственной администрации.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Как установило следствие, экс-чиновник издал незаконное распоряжение об отчуждении земельного участка размером 15,6 гектара, в пределах которого находится водный объект общегосударственного значения площадью 9,2 гектара. Участок отошел коммерческой структуре для функционирования загородного гостиничного комплекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно действующему законодательству возможность передачи земельных участков водного фонда, занятых незакрытыми природными водоемами такой площади, в частную собственность не предусмотрена.

"Своими действиями экс-председатель ОГА нанес государству ущерб на сумму более 7 млн гривен", - отметили в СБУ.

Согласно сообщению, оперативники Службы совместно с прокурорами и привлеченными экспертами провели следственные действия, в частности, осмотр земельного участка и объекта водного фонда на территории комплекса. По их результатам экс-главе администрации области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

По данным СМИ, речь идет о Маркияне Мальском, который возглавлял Львовскую ОГА с 5 июля по 26 декабря 2019 года. Он, среди прочего, распорядился предоставить ООО "Узлисся" разрешение на разработку технической документации по землеустройству возле села Стрелки.