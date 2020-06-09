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Дело о госизмене: генерала СБУ Шайтанова оставили под стражей

Дело о госизмене: генерала СБУ Шайтанова оставили под стражей
23:13 Вт, 9 Июнь 2020 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд оставил под стражей генерал-майора Шайтанова

Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины, которого подозревают в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

9 июня 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрел апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины и применено в отношении подозреваемого Ш. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 12 июня 2020 года включительно.

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По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Напомним, гражданин Ш. подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, контрразведчики СБУ задержали Шайтанова 14 апреля.

Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ РФ Егорова.

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Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал совершение терактов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ информацию о секретных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

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Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева применил к Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня.

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СБУ, Суд, Валерий Шайтанов.
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