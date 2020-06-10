Пьяный экс-глава райадминистрации попал в ДТП в Запорожье

Новости Украины:В Запорожье экс-глава райадминистрации совершил пьяное ДТП.

В Запорожье бывший глава Ленинской райадминистрации (ныне Днепровская) Владимир Кияница попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Видео, на котором полицейский зачитывает протокол экс-чиновнику обнародовал на своей странице в Facebook руководитель организации "Национальные дружины" Александр Строкин.

"Управляя транспортным средством "Toyota" 9 июня в 19.35 в городе Запорожье по улице Независимой Украины водитель Кияница Владимир находился в состоянии алкогольного опьянения... Медицинское освидетельствование подтверждено заключением нарколога", - зачитал протокол правоохранитель.

Владимир Кияница работает в Запорожском городском совете, является советником городского головы.

По информации Строкина, в крови нарушителя обнаружили 1,8 промилле алкоголя (допустимая норма - 0,2 промилле).

С протоколом он согласился и заявил, что нет имеет претензий и вопросов к правоохранителям. Составленные админпротоколы будут переданы в Шевченковский районный суд.