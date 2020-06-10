В Киеве образовались незначительные пробки

Новости Украины:На Киевщине, по состоянию на 8:10, образовались незначительные осложнения движения транспорта, в частности, на левом берегу и нескольких мостах.

В столице, по состоянию на 8:10, образовались незначительные осложнения движения транспорта, в частности, на левом берегу и нескольких мостах.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, незначительные пробки образовались на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы. Кроме того, осложнения движения транспорта заметно на улицах Юрия Ильенко, Набережно-Крещатицкой.

На левом берегу Киева пробки образовались на улице Миропольской, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана.

Движение на мостах: на Северном мосту движение затруднено из-за ДТП, также пробки в направлении правого берега образовались на мосту Метро и Дарницком мосту, мостами Патона и Южным можно проехать свободно.

Как сообщалось, на 10 июня 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/долл.